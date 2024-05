Reuters: TikTok werkt aan Amerikaanse kopie van algoritme

De populaire video-app TikTok werkt aan een Amerikaanse kopie van zijn algoritme waarmee video’s worden aanbevolen aan gebruikers. Die kan leiden tot een versie van de app die onafhankelijk kan opereren van het Chinese moederbedrijf ByteDance. Dat meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden.

De Verenigde Staten dreigen met een verbod van TikTok in het land als de video-app niet binnen een jaar de banden met ByteDance verbreekt. Met een nieuwe versie zouden de 170 miljoen TikTok-gebruikers in de VS de app mogelijk kunnen blijven gebruiken. Volgens de bronnen die spraken met Reuters, liggen er nog geen concrete plannen om ook daadwerkelijk een speciale VS-versie van TikTok te ontwikkelen.

TikTok weigerde tegenover Reuters commentaar te geven. De video-app en het moederbedrijf hebben begin deze maand nog een rechtszaak aangespannen tegen de Amerikaanse overheid. Volgens beide partijen zou het voortzetten van de activiteiten in de VS namelijk niet mogelijk zijn, “niet commercieel, niet technologisch, niet wettelijk”.