Salesforce keldert op Wall Street, slechtste beursdag sinds 2004

Salesforce heeft zijn slechtste handelsdag in twintig jaar tijd achter de rug op de aandelenbeurzen in New York. Het Amerikaanse softwareconcern kwam donderdag met kwartaalresultaten. Daaruit kwam naar voren dat de omzet lager was uitgevallen dan beleggers en analisten hadden verwacht. Salesforce verwacht bovendien dat de omzetgroei voor het huidige kwartaal de traagste zal zijn sinds het bestaan van het bedrijf. Het aandeel sloot 19,7 procent lager.

De algehele stemming op Wall Street bleef gedurende de handelsdag negatief. De Dow-Jonesindex noteerde bij het sluiten van de beurs 0,9 procent lager op 38.111,48 punten. De brede S&P 500-index verloor 0,6 procent tot 5235,48 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 1,1 procent tot 16.737,08 punten.

De indices op Wall Street stonden een dag eerder ook al onder druk. De inflatie in de Verenigde Staten is hardnekkiger dan verwacht, waardoor er veel onzekerheid heerst over het moment waarop de Federal Reserve begint met het verlagen van de rente. Vrijdag komt het favoriete inflatiecijfer van de Fed naar buiten, iets waar beleggers naar uitkijken. Dat cijfer moet duidelijk maken of de inflatie voldoende is afgekoeld en de centrale bank kan beginnen met het verlagen van de rente.

Paramount steeg 4,5 procent. De Amerikaanse krant The Wall Street Journal meldde op basis van ingewijden dat Skydance Media een verbeterd bod heeft uitgebracht voor een fusie met de Hollywoodstudio. Begin deze maand kwam nog naar buiten dat onderhandelingen waren geklapt.

KKR steeg 0,6 procent. De Amerikaanse investeerder heeft donderdag goedkeuring gekregen van de Europese Commissie voor de overname van het vaste telefoonnetwerk van Telecom Italia voor 22 miljard euro. Het Italiaanse bedrijf kampt met een enorme schuld en probeerde zijn netwerk al langer te verkopen.

Nvidia zakte 3,8 procent. Persbureau Bloomberg meldde op basis van bronnen dat de belangrijke producent van chips voor toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) minder kan leveren aan landen in het Midden-Oosten. De Amerikaanse overheid zou de uitgifte van licenties die daarvoor nodig zijn hebben vertraagd. Ook andere chipfabrikanten zouden daardoor worden getroffen.

De euro was 1,0830 dollar waard, tegen 1,0844 dollar bij het sluiten van de beurzen in Europa. Een vat Amerikaanse olie werd 1,7 procent goedkoper en kostte 77,92 dollar. De prijs van Brentolie daalde 2 procent in waarde tot 81,93 dollar per vat.