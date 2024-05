Sandalenmerk Birkenstock krikt omzetverwachting op

De vraag naar sandalen van het Duitse merk Birkenstock blijft groot. De tot mode-item gebombardeerde instappers leverden het bedrijf in de eerste drie maanden van 2024 ruim een vijfde meer omzet op. Dat is voor het onlangs naar de beurs gestapte bedrijf reden om de omzetverwachtingen voor heel het boekjaar naar boven bij te stellen.

In het tweede kwartaal van Birkenstocks gebroken boekjaar verkocht het merk voor 481 miljoen euro aan schoeisel. Gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten is dat een stijging van 23 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Voor heel het boekjaar rekent het bedrijf nu op 20 procent meer opbrengsten, terwijl dat eerder maximaal 18 procent groei was. De nettowinst steeg met 45 procent tot 72 miljoen euro.

Die hogere winst en omzet dankt het bedrijf deels aan de hogere prijzen die klanten bereid zijn te betalen voor de leren sandalen. Daar schuilt een marketingstrategie achter waarbij Birkenstock aan “gedisciplineerde distributie” doet. Naast de eigen directe verkoop via webshops, is het merk selectief bij het uitkiezen van winkeliers die Birkenstocks in Europa mogen verkopen. Die schaarste zorgt voor “meer premium geprijsde” producten, meldt het bedrijf in zijn kwartaalupdate.

Topman Oliver Reichert geeft in een toelichting op de cijfers ook hoog op van de decennialange populariteit van Birkenstock. Hij wijst erop dat de verkopen van modellen met de vijf “kernontwerpen” van het schoenen- en sandalenmerk aanzienlijk stegen, terwijl die al bijna vijftig jaar in omloop zijn. “Bewijs voor onze beperkte gevoeligheid voor modecycli en de lange levensduur van ons merk”, oordeelt hij.

Birkenstock maakte verder bekend te blijven investeren in extra productielijnen en fabrieken. Die extra productiecapaciteit moet het merk helpen uitbreiden naar landen of regio’s waar Birkenstock nog geen schoeisel verkoopt.