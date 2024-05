Saudi Aramco komt met nieuwe aandelenverkoop, aldus bronnen

Het Saudische staatsolieconcern Saudi Aramco is van plan opnieuw aandelen te gaan verkopen. Volgens bronnen gaat het om een verkoop met een waarde van minstens 10 miljard dollar. Mogelijk komt er donderdag al een aankondiging van het bedrijf en dan zou zondag de verkoop kunnen beginnen.

De Saudische kroonprins Mohammed bin Salman moet nog wel definitieve goedkeuring geven, aldus de ingewijden. Investeerders uit het Midden-Oosten en ook Europa hebben interesse getoond, zeggen ze. Saudi Aramco maakte eind 2019 zijn debuut op de beurs in Riyad. Met die beursgang werd in totaal meer dan 29 miljard dollar opgehaald, waarmee het de grootste aandelenverkoop ooit was.

Een reeks grote banken waaronder Goldman Sachs, Citigroup en HSBC, zouden de nieuwe aandelenverkoop begeleiden.