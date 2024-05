Softwarebedrijf Salesforce onderuit op Wall Street na cijfers

Salesforce ging donderdag hard onderuit op de aandelenbeurzen in New York. Het grote Amerikaanse softwareconcern boekte afgelopen kwartaal minder omzet dan beleggers en analisten hadden verwacht. Het was voor het eerst sinds 2006 dat het bedrijf niet aan de marktverwachtingen wist te voldoen. Ook voorziet Salesforce in het huidige kwartaal de traagste omzetgroei sinds het bestaan van het bedrijf. Het aandeel, dat deel uitmaakt van de Dow-Jonesindex, werd daarop 18 procent lager gezet.

De algehele stemming op Wall Street bleef negatief. De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,8 procent lager op 38.120 punten, mede door de koersval van Salesforce. De brede S&P 500-index daalde 0,2 procent tot 5254 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte ook 0,2 procent tot 16.884 punten.

In de VS, waar de inflatie hardnekkiger is dan verwacht, is de onzekerheid over het moment waarop de Federal Reserve begint met het verlagen van de rente de laatste tijd toegenomen. Dat zorgde woensdag al voor stevige verliezen op de beurzen. Beleggers kijken dan ook in spanning uit naar het favoriete inflatiecijfer van de Federal Reserve, dat vrijdag verschijnt. Dat cijfer moet duidelijk maken of de inflatie voldoende is afgekoeld en de centrale bank kan beginnen met het verlagen van de rente.

Best Buy won 11,2 procent. De elektronicaketen boekte minder omzet dan verwacht. De winst viel wel hoger uit dan voorzien en het bedrijf bevestigde de jaarverwachtingen. Warenhuisketen Kohl’s kelderde daarentegen ruim 24 procent, na tegenvallende resultaten en vooruitzichten.

Foot Locker werd 26 procent meer waard. De verkoper van sportschoenen zag de verkopen afgelopen kwartaal minder sterk afnemen dan gevreesd. Ook de winst viel hoger uit dan voorzien, dankzij hogere gemiddelde verkoopprijzen.

Birkenstock steeg 11,4 procent. Het sandalenmerk verhoogde zijn omzetverwachting voor het hele jaar, na sterke verkopen in het afgelopen kwartaal.

Moderna verloor 0,3 procent. De farmaceut staat volgens mediaberichten op het punt een overeenkomst te sluiten met de Amerikaanse regering voor de financiering van verder onderzoek naar het vogelgriepvaccin van het bedrijf.

De euro was 1,0829 dollar waard, tegen 1,0793 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,9 procent goedkoper op 78,94 dollar per vat. De prijs van Brentolie daalde 1 procent in waarde tot 82,76 dollar per vat.