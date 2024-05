Stroomverbruik India naar record door extreme hittegolf

Het stroomverbruik in India is naar een record gestegen, omdat een groot deel van het land gebukt gaat onder een extreme hittegolf en mensen verkoeling zoeken door bijvoorbeeld airconditioners en ventilatoren.

In de Indiase hoofdstad New Delhi steeg het kwik woensdag naar meer dan 52 graden, waarmee de hoogste temperatuur ooit werd gemeten in India. Die meting was zelfs zo hoog dat meteorologen zich afvragen of er een probleem was met de meetapparatuur.

Volgens de nationale netbeheerder Grid Controller of India lag het landelijke stroomverbruik woensdag op 246 gigawatt, waarmee een vorig record uit september werd verbroken. Volgens de beheerder waren er in avonden af en toe stroomtekorten in bepaalde plaatsen omdat er geen zonne-energie beschikbaar was, maar kon overdag aan de vraag worden voldaan.

Door de extreme hitte zijn scholen in verschillende steden gedwongen gesloten en lopen mensen die buitenshuis werken een groter risico op een zonnesteek. Ook waarschuwen de autoriteiten in New Delhi, met circa 30 miljoen inwoners, voor ernstige watertekorten.