Thuisbezorgd-eigenaar stijgt op Damrak na deal met Amazon

Thuisbezorgd-moederbedrijf Just Eat Takeaway behoorde donderdag tot de stijgers op de Amsterdamse beurs. Beleggers reageerden positief op het nieuws dat Amazon de samenwerking met de Amerikaanse maaltijdbezorger Grubhub wil uitbreiden. Het webwinkelconcern had al een belang van 4 procent in het Amerikaanse dochterbedrijf van Just Eat Takeaway.

Klanten kunnen nu direct via de app en de website van Amazon maaltijden bestellen bij Grubhub. Afhankelijk van de uitkomsten van de nieuwe samenwerking, die vijf jaar duurt, en het aantal bestellingen, kan Amazon het belang in Grubhub verder uitbreiden tot in totaal 18 procent. Just Eat Takeaway kocht Grubhub in 2021 en is al langer bezig met een gedeeltelijke of volledige verkoop van het bedrijf. Het aandeel werd 1 procent hoger gezet.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent lager op 902,89 punten. De hoofdindex zakte een dag eerder al 0,7 procent. De MidKap won 0,1 procent tot 919,90 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen verloren tot 0,3 procent. Parijs klom 0,1 procent.

De beurshandel bleef in de ban van de inflatiecijfers van de eurozone en de Verenigde Staten, die vrijdag naar buiten komen. Woensdag bleek dat de inflatie Duitsland, de grootste economie van de eurozone, in mei weer licht is toegenomen. Voor de gehele eurozone wordt ook een lichte toename van de inflatie voorzien. Ook wordt vrijdag bekend hoe sterk de prijzen in Nederland zijn gestegen.

Beleggers verwachten echter dat de Europese Centrale Bank (ECB) de rente volgende week zal gaan verlagen. In de VS, waar de inflatie hardnekkiger is dan verwacht, neemt de onzekerheid daarentegen toe over het moment waarop de Federal Reserve begint met het verlagen van de rente. Dat zorgde woensdag voor stevige verliezen op de beurzen in New York.

Staalconcern ArcelorMittal was de sterkste stijger in de AEX, met een winst van 1,8 procent. Techinvesteerder Prosus sloot de rij met een verlies van 1,3 procent.

Azerion klom 1,5 procent. Het spelletjesbedrijf zag de omzet in het eerste kwartaal stijgen en bevestigde de verwachting van een verdere omzetgroei dit jaar. Renewi daalde 0,4 procent. De afvalverwerker zag de omzet afgelopen boekjaar licht dalen, maar rekent voor dit boekjaar op een terugkeer van de omzetgroei.

De euro was 1,0795 dollar waard, tegen 1,0793 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent goedkoper op 79,09 dollar per vat. De prijs van Brentolie daalde ook 0,2 procent, tot 83,42 dollar per vat.