Topman chocolademerk Ritter Sport verdedigt Russische activiteiten

De Duitse chocoladefabrikant Ritter Sport is nog altijd actief op de Russische markt, iets waar topman Andreas Ronken geen probleem in ziet. “Russische kinderen eten ook graag chocolade”, zei hij donderdag in een interview met het Duitse tijdschrift Focus. Volgens hem wordt de oorlog tussen Rusland en Oekraïne niet beslecht door beperkingen op te leggen op de handel in bijvoorbeeld chocolade.

Veel bedrijven hebben zich juist teruggetrokken uit Rusland, nadat de oorlog in Oekraïne was begonnen. Maar de Russische chocolademarkt is nog altijd de op een na grootste markt voor Ritter Sport.

Ronken meent dat het de juiste beslissing was om in Rusland actief te blijven. “En ik zou hem op dezelfde manier opnieuw nemen”, aldus de topman. Ronken wees in het interview verder op de gevolgen die het vertrek zou hebben, waaronder tweehonderd ontslagen op het hoofdkantoor in Waldenbuch.

Ritter Sport heeft eerder wel aangekondigd te stoppen met het doen van extra investeringen in de Russische markt. Ook zou het bedrijf de winst uit het land doneren aan hulporganisaties.