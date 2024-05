AEX sluit licht lager na inflatiecijfers eurozone en VS

De Amsterdamse AEX-index is vrijdag op de laatste handelsdag van mei met een kleine min gesloten. De aandacht van beleggers ging vooral uit naar cijfers over de inflatie in de eurozone en de Verenigde Staten. De inflatie in het eurogebied liep in mei sterker op dan verwacht. Volgende week vergadert de Europese Centrale Bank (ECB) over de rente en er wordt algemeen verwacht dat de ECB dan overgaat tot een eerste renteverlaging.

De AEX eindigde 0,2 procent lager op 903,61 punten. De hoofdgraadmeter op het Damrak boekte over heel mei een maandwinst van circa 3 procent. De MidKap daalde 0,5 procent tot 922,59 punten. De beurs in Frankfurt was vrijwel onveranderd. Parijs en Londen klommen tot 0,6 procent.

Uit de VS kwam de favoriete graadmeter van de Federal Reserve over de inflatie in april. Dat cijfer kwam overeen met de verwachtingen. Wel bleek dat de Amerikaanse consumentenbestedingen zwakker waren dan een maand eerder.

In de AEX ging muziekbedrijf Universal Music Group (UMG) aan kop met een plus van 1,9 procent. ASR noteerde ex-dividend en was de grootste daler met een min van bijna 5 procent. Dat betekent dat de aandelen van de verzekeraar geen recht meer geven op het dividend over de afgelopen periode, wat meestal voor koersdruk zorgt. Techinvesteerder Prosus volgde met een koersverlies van 2,3 procent.

In de MidKap was Galapagos een stijger met een winst van 2,2 procent. De biotechnoloog gaat samenwerken met het Britse Adaptimmune Therapeutics op het gebied van T-celtherapie voor mensen met kanker. De samenwerking stelt Galapagos in staat om zijn celtherapieportfolio in oncologie uit te breiden met behandelingen voor vaste tumoren.

Bij de kleinere bedrijven op Beursplein 5 zakte Pharming 0,2 procent, waarmee een flink verlies in de ochtendhandel grotendeels werd weggepoetst. De biotechnoloog liet weten dat de Europese goedkeuring voor het middel leniolisib vertraging oploopt. Leniolisib is een behandeling voor APDS, een zeldzame aandoening aan het immuunsysteem.

De euro was 1,0852 dollar waard, tegen 1,0844 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,1 procent goedkoper op 77,03 dollar. Brentolie daalde 0,4 procent in prijs tot 81,54 dollar per vat.