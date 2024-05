Bristol zoekt koper en vraagt in België om opschorting betalingen

Het moederbedrijf van mode- en schoenenwinkelketen Bristol vraagt in België een vorm van uitstel van betaling aan. In die periode is het familiebedrijf tijdelijk beschermd tegen schuldeisers om op zoek te gaan naar een nieuwe eigenaar. Het winkelbedrijf kampt met de nasleep van de coronacrisis en koopkrachtdaling en had in de tweede helft van vorig jaar te maken met een hard gedaalde omzet, laat topvrouw Elise Vanaudenhove weten.

Euro Shoe vraagt in het Belgische Hasselt een gerechtelijke reorganisatie aan om zoveel mogelijk banen bij Bristol te redden, benadrukt Vanaudenhove. Enerzijds zoekt het bedrijf een overnemende partij die zoveel mogelijk banen kan behouden. Daarnaast geeft de tijdelijke opschorting van betalingen aan externe partijen het bedrijf de tijd om medewerkers te begeleiden naar nieuw werk. De bedrijfsactiviteiten lopen in die periode door en ook de lonen worden betaald.

De stap raakt in België naar verwachting 170 medewerkers en een honderdtal zelfstandige ondernemers en hun personeel. Op de thuismarkt heeft Bristol 117 winkels. De ongeveer tachtig Nederlandse vestigingen vallen niet onder de aanvraag van een gerechtelijke reorganisatie, maar ook voor die activiteiten zoekt Euro Shoe een nieuwe eigenaar.

“Eigenlijk zijn we na de covidpandemie nooit meer uit de crisis geraakt”, legt Vanaudenhove uit. In 2022 wist Bristol de verliezen nog bijna helemaal terug te dringen, maar in de tweede helft van vorig jaar zorgde een “perfecte storm” voor een volgens de topvrouw ongekende terugval van de verkopen. Naast de pijn die veel mensen in de portemonnee voelden van de hoge inflatie, zorgden de natte zomer en milde winter voor slechte verkoopcijfers.