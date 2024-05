China legt projectontwikkelaar Evergrande boete van 532 miljoen op

China heeft projectontwikkelaar Evergrande een boete opgelegd van 4,18 miljard yuan, ruim 532 miljoen euro, wegens fraude. De oprichter van het concern, Hui Ka Yan, moet een boete van 47 miljoen yuan betalen en mag nooit meer op de beurs handelen.

Dat heeft de China Securities Regulatory Commission in een verklaring op vrijdag bekendgemaakt. Volgens de toezichthouder op de Chinese effectenmarkt heeft Hui Ka Yan in 2019 en 2020 geknoeid met de boekhouding van Evergrande, waardoor het bedrijf veel meer waard leek dan in werkelijkheid het geval was. De onregelmatigheden deden zich voor vlak voordat Evergrande in grote financiële problemen kwam.

Hui Ka Yan was ooit de rijkste man van China. Chinese ambtenaren onderzoeken ook of accountant PwC bij de boekhoudcontrole in gebreke is gebleven. Evergrande, dat kampte met een schuld van meer dan 300 miljard euro, werd eerder dit jaar door de rechtbank in Hongkong failliet verklaard.