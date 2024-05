Computerbedrijf Dell hard omlaag op Wall Street na cijfers

De fabrikant van computers en servers Dell Technologies was vrijdag een opvallende verliezer op de aandelenbeurzen in New York na bekendmaking van kwartaalcijfers. Daarbij kwam Dell onder meer met een tegenvallende winstverwachting voor het lopende kwartaal. Dat werd door beleggers op Wall Street afgestraft met een koersverlies van bijna 18 procent.

Verder ging de aandacht ook uit naar de favoriete graadmeter voor de inflatie van de Federal Reserve, die een grote rol speelt in het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank. Dat cijfer kwam voor april overeen met de verwachtingen. Wel bleek dat de Amerikaanse consumentenbestedingen zwakker waren dan een maand eerder.

De Dow-Jonesindex eindigde de laatste handelsdag van mei 1,5 procent hoger op 38.686,32 punten. De brede S&P 500 steeg 0,8 procent tot 5277,51 punten en de technologiebeurs Nasdaq was vrijwel vlak op 16.735,02 punten.

Trump Media & Technology zakte 5,3 procent, nadat eigenaar Donald Trump schuldig werd bevonden in de historische eerste strafzaak tegen een voormalige Amerikaanse president. Trump stond in New York terecht vanwege een zwijggeldbetaling aan pornoster Stormy Daniels.

Gap werd bijna 29 procent meer waard. De kledingverkoper verhoogde zijn vooruitzichten voor het hele jaar, na beter dan verwachte resultaten in het afgelopen kwartaal.

Salesforce ging 7,5 procent vooruit. Het grote softwareconcern kelderde donderdag bijna 20 procent, na tegenvallende resultaten en vooruitzichten. Dat was de grootste koersval van het aandeel, dat deel uitmaakt van de Dow-Jonesindex, in twintig jaar tijd.

De uitbater van casino’s en hotels Caesars Entertainment sprong bijna 12 procent omhoog. De bekende activistische investeerder Carl Icahn is volgens persbureau Bloomberg bezig om een “aanzienlijk” belang op te bouwen in Caesars, het grootste casinobedrijf van de Verenigde Staten.

De euro was 1,0849 dollar waard, tegen 1,0852 dollar bij het slot van de Europese beurshandel. Een vat Amerikaanse olie werd 0,9 procent goedkoper op 77,24 dollar. Brentolie daalde 0,3 procent in prijs tot 81,62 dollar per vat.