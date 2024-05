Inflatie blijft onveranderd op 2,7 procent in mei

De inflatie in Nederland is in mei uitgekomen op 2,7 procent. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in een snelle raming. Daarmee lag de inflatie op hetzelfde niveau als in april. In maart werd het dagelijks leven nog 3,1 procent duurder.

In april nam de inflatie nog af door lagere prijzen voor verblijven in bungalowparken. Rond feestdagen en in vakanties liggen de prijzen van toerismediensten hoger omdat er dan meer mensen op vakantie gaan. Doordat Pasen dit jaar vroeg viel en de meivakantie laat, telde april minder vakantiedagen dan vorig jaar. Daardoor waren de prijzen voor een verblijf in bungalowparken in april dit jaar gemiddeld lager dan vorig jaar.

In mei werden energie en motorbrandstoffen volgens het CBS 4 procent duurder. In april was sprake van een kleinere stijging met 3,3 procent. De prijsstijging van voedingsmiddelen, dranken en tabak bedroeg in mei 3,1 procent, tegen een toename van 3,2 procent in de voorgaande maand. Diensten werden deze maand 4,5 procent duurder, tegen een stijging van 4 procent in april. Bij industriële goederen, exclusief energie en motorbrandstoffen, was sprake van een prijsdaling met 1,8 procent, tegen een daling met 0,8 procent in april.

De Nederlandse inflatie op basis van de Europese geharmoniseerde rekenmethode was in mei 2,7 procent, tegen 2,6 procent in april. Die rekenmethode is net iets anders dan die van het CBS. Bij de binnen de Europese Unie afgesproken methode om de inflatie te meten, wordt geen rekening gehouden met de kosten voor het wonen in een eigen woning.

Het Europese statistiekbureau Eurostat komt later in de ochtend ook met een voorlopige raming over de inflatie in de eurozone in april. De inflatie in het eurogebied bleef in april onveranderd op 2,4 procent.

Eerder deze week bleek al dat de inflatie in Duitsland, de grootste economie van de eurozone, in mei licht is toegenomen. Voor de gehele eurozone wordt ook een lichte toename van de inflatie voorzien. Op de financiële markten wordt desondanks verwacht dat de Europese Centrale Bank (ECB) de rente volgende week gaat verlagen, nu de inflatie zich richting de doelstelling van 2 procent beweegt.]