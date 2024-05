Inflatiecijfers eurozone en VS centraal op beurzen

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht vrijdag vooral uit naar de inflatiecijfers van de eurozone en de Verenigde Staten, die later op de dag naar buiten komen. Die cijfers moeten duidelijk maken of de inflatie voldoende is afgekoeld en de centrale banken kunnen beginnen met het verlagen van de rentetarieven.

Het statistiekbureau CBS maakte al bekend dat de inflatie in Nederland in mei onveranderd is gebleven op 2,7 procent. Volgens de Europese rekenmethode liep de inflatie iets op van 2,6 procent in april tot 2,7 procent in mei. Eerder deze week bleek al dat de inflatie in Duitsland, de grootste economie van de eurozone, in mei licht is toegenomen.

Voor de gehele eurozone wordt ook een lichte toename van de inflatie voorzien. In april bleef de inflatie in het eurogebied onveranderd op 2,4 procent. Op de beurzen wordt desondanks verwacht dat de Europese Centrale Bank (ECB) de rente volgende week gaat verlagen, nu de inflatie zich richting de doelstelling van 2 procent beweegt.

De AEX-index op het Damrak lijkt hoger te gaan beginnen aan de laatste dag van mei. De Aziatische beurzen toonden vrijdag herstel. De Nikkei in Tokio klom 1,1 procent, na drie verliesbeurten op rij. Ook de Hang Seng-index in Hongkong doorbrak een driedaagse verliesreeks en steeg 0,9 procent. De beurs in Shanghai won 0,2 procent, hoewel de Chinese industriesector in mei voor het eerst in drie maanden weer een krimp liet zien.

Pharming liet weten dat de Europese goedkeuring voor het middel leniolisib vertraging oploopt. Leniolisib is een behandeling voor APDS, een zeldzame aandoening aan het immuunsysteem. Volgens de biotechnoloog heeft het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) het positieve klinische voordeel en de veiligheid van leniolisib voor APDS-patiënten bevestigd, maar wil de toezichthouder meer informatie op het gebied van chemie, productie en controles.

Galapagos kondigde aan te gaan samenwerken met het Britse Adaptimmune Therapeutics op het gebied van T-celtherapie voor mensen met kanker. De samenwerking stelt Galapagos in staat om zijn celtherapieportfolio in oncologie uit te breiden met behandelingen voor vaste tumoren. Als onderdeel van de samenwerking ontvangt Adaptimmune voor miljoenen aan mijlpaalbetalingen en royalty’s van Galapagos.

De euro was 1,0820 dollar waard, tegen 1,0844 dollar een dag eerder. Amerikaanse olie werd 0,3 procent goedkoper op 77,70 dollar per vat. Brentolie daalde 0,2 procent in prijs tot 81,71 dollar per vat.