Justitie VS kijkt met extra aandacht naar deals OpenAI en media

De reeks deals die OpenAI heeft gesloten met nieuwsmedia krijgt extra aandacht van het Amerikaanse ministerie van Justitie. De afdeling voor mededingingszaken houdt in de gaten of het bedrijf achter ChatGPT niet te veel macht krijgt bij overeenkomsten met mediaconcerns als Financial Times, News Corp (The Wall Street Journal, New York Post) en Axel Springer (Bild, Politico). “We kijken heel goed naar al deze deals”, zei Jonathan Kanter, die leiding geeft aan de mededingingshandeling van het ministerie.

In een interview met Bloomberg zegt hij bezorgd te zijn dat een techbedrijf in kunstmatige intelligentie als OpenAI een alleenheerser wordt bij het opkopen van data uit nieuwsartikelen. Dat media deals sluiten met een partij die zoveel inkoopmacht heeft “betekent niet dat het acceptabel is volgens de wet”, zei Kanter in de zijlijn van een conferentie op de Stanford University.

De angst bestaat dat een bedrijf als OpenAI uiteindelijk als een van de weinige inkopers van rechten op nieuwsberichten of andere teksten overblijft en zo de voorwaarden voor contracten kan dicteren. Op het congres waarschuwde Kanter dat AI-bedrijven schrijvers en andere creatievelingen een “adequate compensatie voor hun werk” moeten betalen.

Bedrijven als OpenAI, Meta en Google zijn in een race verwikkeld om steeds geavanceerdere AI-modellen te ontwikkelen die werken met gigantische hoeveelheden data uit boeken, artikelen en onlineberichten. Dat levert de techondernemingen ook veel kritiek op, omdat ze de makers of houders van rechten niet zouden compenseren.