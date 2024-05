Meer Nederlandse exporteurs ervaren problemen door inspecties VK

Steeds meer Nederlandse plantenexporteurs ervaren problemen door de fysieke inspecties die sinds eind vorige maand worden uitgevoerd bij binnenkomst in het Verenigd Koninkrijk. Kort nadat de inspecties ingingen werden exporteurs van onder meer planten, vlees en zuivel nog weinig gecontroleerd. De Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB) meldt nu dat tientallen exporteurs last hebben van bijvoorbeeld grote vertragingen en beschadigde planten.

Volgens VGB-directeur Matthijs Mesken heeft het Verenigd Koninkrijk inmiddels de inspecties opgeschroefd. “De inspectietijden zijn maximaal 4 uur, maar we horen dat 6 tot 10 uur wachten geen uitzondering is. Sommige vrachtwagens staan 16 uur stil”, zegt hij. Door de inspecties zijn transporten volgens hem lastiger te plannen. “Je weet niet of je vrachtwagen eruit wordt gepikt en je komt te laat bij je klant.”

Bij controles worden planten uit vrachtwagens gehaald, maar soms worden die op een andere plek in de vrachtwagen teruggezet. Sommige chauffeurs kunnen dan volgens hem niet meer zien welke producten voor welke klant zijn.

Mesken stelt dat de problemen deels door een tekort aan inspecteurs komen. “Het begint wat ons betreft te knellen en we gaan overleggen met de Engelsen. Ze moeten de garantie geven dat er voldoende inspecteurs komen om goed te kunnen inspecteren.”