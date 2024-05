Melkboer raakt een derde inkomen kwijt door nieuwe mestregels

De Nederlandse melkveesector wordt hard geraakt door wijzigingen in de mestwetgeving. Melkveehouders lijden gemiddeld een verlies van 27.500 tot 34.500 euro per jaar. Dat is ongeveer een derde van hun inkomen.

Dat blijkt uit onderzoek van de Wageningen University & Research (WUR) in opdracht van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO). Melkveehouders kunnen door de nieuwe wetgeving veel minder mest kwijt op hun eigen bedrijf. De kosten voor mestafvoer zijn daardoor ongeveer verdrievoudigd. Als de mestprijzen nog verder oplopen, wat de Wageningse onderzoekers “goed denkbaar” noemen, worden de inkomensverliezen nog groter en zullen sommige boeren het niet redden.

De boeren willen dat de uitzondering die de Europese Unie jarenlang voor hen maakte, van kracht blijft. Daardoor mochten ze meer mest over hun land uitrijden dan de Europese regels voorschrijven. Omdat het slecht gaat met de natuur en Nederland krediet verspeelde door de randen van de regels op te zoeken, besloot de Europese Commissie de zogeheten derogatie niet te verlengen.