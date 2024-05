Nederlandse vissers hadden ‘zorgelijk’ 2023

Nederlandse zeevissers hebben “een zorgelijk jaar” achter de rug. De kottervisserij leed verlies en met name garnalenvissers hadden het moeilijk, meldt Wageningen University & Research (WUR). Zo werd de vloot kleiner, waardoor er minder gevist werd en in het algemeen vielen de opbrengsten ook tegen. De prijs heeft dat niet kunnen compenseren en de kosten liepen door, legt onderzoeker Kees Taal uit.

De kottervisserij leed een verlies van 3,1 miljoen euro. Een jaar eerder boekten vissers die dit soort schepen gebruiken nog een winst van 3,7 miljoen euro. Bij garnalenvissers was het verlies 8 miljoen euro.

Het aantal kotters nam af van 261 tot 216. Vissers vingen in totaal dan ook veel minder vis en schaaldieren. De hoeveelheid aangevoerde vis door de kottervisserij lag bijna 40 procent lager dan een jaar eerder en kwam uit op 34 miljoen kilogram. De quota van een aantal voor de zeevisserij belangrijke soorten zijn niet gehaald. Schol werd 31 procent minder aangevoerd en tong 27 procent minder.

De totale omzet van de kottervisserij liep met een kwart terug tot 176 miljoen euro. De aanvoer van garnalen was meer dan gehalveerd en de opbrengst van dit schaaldier kwam dan ook bijna 47 procent lager uit, op 39 miljoen euro. Ook tong en schol brachten fors minder op.

De WUR wijst erop dat modernisering en vervanging van schepen en motoren uitblijven, “omdat de afgelopen jaren het perspectief voor de kottervisserij en het vertrouwen in de toekomst afgenomen is”. De gemiddelde leeftijd van de kottervloot is nu 39 jaar. Het verduurzamen en vernieuwen van schepen is kostbaar en financiering verkrijgen blijkt lastig, volgens de universiteit.

Zalm uit Noorwegen, kabeljauw uit IJsland en garnalen uit Azië worden bovendien in grote hoeveelheden naar Nederland gebracht en hier verwerkt en verhandeld, signaleert de universiteit. De recente sanering van kotters in Nederland zet de aanvoer van verse Noordzeevis verder onder druk, aldus de WUR. Daarom wordt de import van vis steeds belangrijker voor Nederlandse visverwerkers en handelaren.

De Nederlandse visserij was eerder hoopvol over de plannen van het nieuwe kabinet voor de sector. Zij hopen dat er een andere wind gaat waaien en dat de visserij weer meer ruimte krijgt. Het nieuwe kabinet wil pulsvisserij, waarbij vissen met elektrische schokken in netten worden gedreven, in Nederland weer mogelijk maken. Het aantal Nederlandse kottervissers is het afgelopen jaar sterk gedaald door het verbod op deze vismethode.