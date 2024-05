Nog altijd onduidelijkheid voor Nederlandse klanten Ticketmaster

Het is nog altijd onduidelijk of persoonlijke gegevens van Nederlandse klanten van Ticketmaster in handen zijn van cybercriminelen. Donderdag werd bekend dat onder meer namen, mailadressen en creditcardgegevens van 560 miljoen klanten zijn gelekt en aangeboden op het darkweb. Ticketmaster wil een dag later nog steeds niets zeggen over het datalek.

“Ik heb geen enkele informatie nu”, zegt een Nederlandse woordvoerster. Wanneer Ticketmaster iets over de cyberaanval meldt, weet ze niet en hangt volgens haar af van internationale woordvoerders.

Organisaties in Nederland moeten een datalek melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Of Ticketmaster dit heeft gedaan is niet bekend. De AP was vrijdag vooralsnog niet bereikbaar voor vragen.