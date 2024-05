Olieprijzen gedaald in mei, ook merkbaar aan de pomp

De olieprijzen zijn in mei gedaald en dat is ook te merken aan de pomp waar automobilisten wat minder kwijt zijn voor brandstof. Op de oliemarkt wordt nu uitgekeken naar de vergadering van oliekartel OPEC+ op zondag, waar naar verwachting de productiebeperkingen verder verlengd zullen worden.

De prijs van een vat Brentolie is in mei met ongeveer 7 procent gedaald ten opzichte van eind april en staat nu op minder dan 82 dollar per vat (van 159 liter). Amerikaanse WTI-olie ging bijna 6 procent in prijs omlaag. Dat komt onder meer omdat de zorgen van een escalatie van de onrust in het Midden-Oosten zijn afgezwakt en er signalen zijn van een zwakkere olievraag in China, ’s werelds grootste olie-importeur, en ook in de Verenigde Staten.

Die prijsdaling is ook te zien aan de pomp. Volgens consumentencollectief UnitedConsumers is de adviesprijs voor een liter Euro95 nu 2,188 euro. Medio april was dat nog 2,28 euro. Daarmee is die adviesprijs nog wel hoger dan begin dit jaar toen die rond de 2,05 euro lag. De adviesprijs wordt doorgaans alleen langs de snelweg gevraagd, want elders kun je vaak goedkoper tanken.