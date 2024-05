Ondernemersorganisaties willen meer haast maken met waterstof

Nederland moet meer haast maken met investeringen in waterstof. Daarvoor pleiten ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland, voorafgaand aan een debat hierover in de Tweede Kamer volgende week.

Nederland staat op een “kantelpunt” met de ontwikkeling van groene waterstof voor een duurzamere economie, stellen de werkgeversorganisaties. Nederland heeft nu “als land de kans om een voorsprong op dit nieuwe terrein te creëren”.

De ondernemersorganisaties maken zich zorgen dat Nederland zijn goede uitgangspositie voor een waterstofeconomie verspeelt. Zo bestaat er veel onduidelijkheid over de gevolgen van nieuwe Europese regels, waardoor bedrijven huiverig zijn om lange contracten aan te gaan. Ook zijn de stroomkosten in Nederland veel hoger dan in omringende landen. Om waterstof te maken is veel stroom nodig.

“Waterstof is essentieel om toekomstige schone CO2-neutrale industrie van energie te voorzien”, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland. Voor zwaar transport is waterstof volgens hen een goed alternatief voor fossiele brandstoffen. Nederland heeft bovendien met zijn windparken op de Noordzee, goede infrastructuur en kenniseconomie een goede uitgangspositie om groene waterstof te produceren. “Die levert ook weer nieuwe bedrijvigheid op met schone technologie.”

Om de ontwikkeling van groene waterstof beter mogelijk te maken, moet de overheid vooral zorgen dat de energie die nodig is om waterstof te produceren niet veel duurder is dan elders in Europa, stellen de werkgeversorganisaties. “Nu is de Nederlandse industrie 40 tot 60 procent meer kwijt aan netkosten voor elektriciteit”.

Van de acht grote waterstofprojecten staan er volgens brancheorganisatie NLHydrogen zeven in de wachtrij. Alleen Shell heeft onlangs toestemming gegeven voor de bouw van een waterstoffabriek van 200 megawatt in Rotterdam. Daarmee is een bedrag van een miljard euro gemoeid. Die zogenoemde elektrolyser in Rotterdam, die water met behulp van elektriciteit omzet in waterstof, moet de grootste in Europa worden.