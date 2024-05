Opnieuw groeit de groep bijstandsontvangers

De groep ontvangers van een bijstandsuitkering is in het eerste kwartaal van dit jaar opnieuw gegroeid. Dat kwam voornamelijk doordat er meer jongeren tot een leeftijd van 27 jaar oud in de bijstand belandden. Maar voor het eerst sinds begin 2021 kregen ook meer 27-plussers een bijstandsuitkering, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In totaal hadden eind maart 403.000 mensen tot de AOW-leeftijd een algemene bijstandsuitkering, 1 procent meer dan een jaar eerder. Het is het derde kwartaal op rij waarin het aantal bijstandsontvangers groeit.

Bij de groep onder de 27 jaar ging het om een stijging van 8 procent tot 39.000 personen. In de leeftijdscategorie van 27 tot 45 jaar steeg het aantal bijstandsontvangers met 1 procent tot 136.000.

Dat vooral bij jongeren het aantal bijstandsuitkeringen toeneemt, heeft er vermoedelijk mee te maken dat in die groep ook de werkloosheid het afgelopen jaar harder toenam. Werklozen hebben in bepaalde gevallen recht op een bijstandsuitkering.

Het CBS splitste de cijfers ook uit naar geslacht. Eind maart waren er 2 procent meer mannen in de bijstand dan een jaar eerder. Het aantal vrouwen met een bijstandsuitkering bleef gelijk. Wel is het nog altijd zo dat er meer vrouwen dan mannen in de bijstand zitten. Zij zijn goed voor ongeveer 57 procent van alle bijstandsuitkeringen.

