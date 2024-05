STMicroelectronics steekt 5 miljard euro in chipfabriek Italië

De Frans-Italiaanse chipproducent STMicroelectronics wil een chip- en verpakkingsfabriek in Italië laten bouwen. De chipmaker geeft daaraan 5 miljard euro uit en krijgt 2 miljard euro staatssteun van Italië.

STMicroelectronics gaat in de fabriek speciale microchips produceren die elektrische auto’s energiezuiniger maken. De productielocatie komt in Catania op Sicilië en kan naar verwachting in 2026 met de productie beginnen. Het bedrijf maakt chips voor onder meer Tesla, BMW, BYD en Renault.

De Europese Commissie keurde de staatssteun vrijdag goed. Een grote chipfabriek als die van STMicroelectronics helpt Europa de regionale leveringszekerheid te garanderen, aldus de Europese Commissie.

Chipmakers investeren momenteel miljarden in nieuwe fabrieken om aan de groeiende vraag naar chips te kunnen blijven voldoen. Europa en de Verenigde Staten steunen die ambities met subsidies. Daarmee willen ze China voor blijven op het gebied van geavanceerde chiptechnologie.