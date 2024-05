Tesla komt opnieuw met grote terugroepactie in VS

Tesla roept meer dan 125.000 voertuigen in de Verenigde Staten terug om een storing in het waarschuwingssysteem voor veiligheidsgordels. Het waarschuwingslampje en het geluidssignaal werken soms niet als de bestuurder geen gordel om heeft. Volgens de Amerikaanse toezichthouder NHTSA voldoen de auto’s daardoor niet aan de veiligheidseisen.

De terugroepactie heeft betrekking op bepaalde S-, X-, 3 en Y-modellen. Tesla zal een software-update uitbrengen om het probleem op te lossen.

De autofabrikant moest in januari 200.000 auto’s terugroepen in de VS om een softwarestoring die het zicht van bestuurders tijdens het achteruitrijden kon belemmeren. Het bedrijf riep in april bijna 4000 Cybertrucks terug om een gaspedaal te repareren.