Vermogen oprichter computermaker Dell fors lager na koersval

Michael Dell, de oprichter en topman van de grote computerfabrikant Dell Technologies, zag vrijdag een flink deel van zijn vermogen in rook opgaan door een zware koersval van het aandeel Dell op de beurzen in New York. Dell kwam namelijk met cijfers en vooruitzichten die niet goed vielen bij beleggers op Wall Street. Het aandeel dook daarop tot wel 23 procent in de min, de sterkste koersdaling op één dag ooit.

Met die koersval zag Michael Dell zijn vermogen met wel bijna 15 miljard dollar slinken tot iets meer dan 104 miljard dollar. Begin maart zag de 59-jarige Dell zijn vermogen juist voor het eerst stijgen tot boven de 100 miljard dollar, geholpen door de verwachting dat door kunstmatige intelligentie (AI) er een grote vraag zal zijn naar de AI-servers van Dell.

Ongeveer de helft van het vermogen van Dell is verbonden met het in Texas gevestigde computerbedrijf. Hij richtte Dell veertig jaar geleden op toen hij student was bij de Universiteit van Texas. Dell heeft ook een groot belang in technologie- en chipbedrijf Broadcom, dat vrijdag eveneens omlaag ging in New York.