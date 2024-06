Aantal verkochte elektrische auto’s in mei flink gedaald

Het aantal verkochte elektrische auto’s viel in mei flink lager uit dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat constateren BOVAG en RAI Vereniging. De brancheorganisaties schrijven de daling toe aan de onzekerheid over het voortzetten van de korting op de motorrijtuigenbelasting na 2025.

In mei werden 9681 elektrische auto’s op kenteken gezet, vorig jaar waren dat er bijna 11.000. Het elektrische model dat het vaakst werd geregistreerd was de Tesla Model Y, goed voor een marktaandeel van bijna 12 procent. Ook auto’s van de merken Volvo en Kia waren populair.

Ondanks de daling in het aantal verkochte elektrische auto’s verwachten BOVAG en RAI Vereniging nog altijd een verkoop van 360.000 auto’s dit jaar. Tot en met mei zijn er dit jaar in totaal 158.421 auto’s op kenteken gezet.

De Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) meldde eerder dit jaar al dat zakelijke rijders vaker overstappen van een volledig elektrische auto naar een hybride of benzineauto. Dit had volgens VNA te maken met de hoge kosten.

Nieuwe elektrische auto’s blijven namelijk relatief duur, wat gevolgen heeft voor de kosten van de werkgever en de fiscale bijtelling die zakelijke rijders betalen. Bovendien zijn elektrische auto’s nu nog vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting, maar mogelijk niet meer na 2025.