Lange rijen op Heathrow Airport Londen door staking grenspolitie

Op Heathrow Airport bij Londen staan lange rijen bij de paspoortcontrole, schrijven Britse media. Medewerkers van de grenspolitie staken drie dagen lang, omdat ze niet blij zijn met veranderingen in hun roosters.

De tabloid The Mirror spreekt van “chaotische taferelen” op het drukste vliegveld van het Verenigd Koninkrijk. Volgens The Daily Express staan er “rijen en rijen” en is de “ellende voor de passagiers” groot.

Volgens de vakbond PCS doen zo’n vijfhonderd medewerkers mee aan de staking. Door de wijzigingen, doorgevoerd door de Britse overheid, zouden 250 mensen hun baan kunnen verliezen en zou de rest langere diensten moeten draaien of tegen hun zin worden overgeplaatst. Eind april legden ook al honderden medewerkers vier dagen lang het werk neer.