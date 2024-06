Ticketmaster-moeder bevestigt datalek, doet onderzoek

Live Nation Entertainment, het moederbedrijf van Ticketmaster, heeft bevestigd dat het een datalek bij de ticketverkoper onderzoekt. In een melding van Live Nation bij de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC staat dat er “ongeautoriseerde activiteiten” zijn aangetroffen in een database met voornamelijk gegevens van Ticketmaster.

Een hackersgroep met de naam ShinyHunters meldde donderdag de persoonlijke gegevens van 560 miljoen klanten van Ticketmaster in handen te hebben. Het ging onder meer om namen, adressen, e-mailadressen, telefoonnummers, creditcardgegevens en ticketaankopen. Het bewijs voor het buitmaken van die data deelde de groep op het darkweb.

“We werken eraan om de risico’s voor onze gebruikers en het bedrijf te beperken en hebben de politie op de hoogte gesteld en werken met hen samen”, stelt Live Nation in de SEC-melding. Het bedrijf voegde daaraan toe dat het incident “geen materiële invloed heeft gehad op onze algemene bedrijfsvoering of op onze financiële situatie of bedrijfsresultaten, en we denken ook niet dat dit redelijkerwijs het geval zal zijn”.

Er is nog veel onduidelijk over de cyberaanval, bijvoorbeeld of er ook persoonlijke gegevens van Nederlandse klanten in handen zijn van cybercriminelen. Vrijdag meldde een Nederlandse woordvoerster namens Ticketmaster daarover nog geen informatie te hebben. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), waar organisaties en bedrijven datalekken moeten melden, kon nog niets zeggen.