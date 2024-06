Energie-NL: betaal uitbreiding stroomnet niet via energierekening

De gigantische investeringen in het stroomnet die de komende jaren nodig zijn voor de energietransitie moeten niet via de energierekening van consumenten worden betaald. Dat bepleitte de voorvrouw van branchevereniging Energie-Nederland, Cora van Nieuwenhuizen, in het praatprogramma WNL Op Zondag. Ze ziet liever dat het geld voor de uitbreiding en verzwaring van het elektriciteitsnet uit algemene belastingmiddelen komt, omdat daar verschillende tarieven gelden voor armere en rijkere huishoudens.

“Tot nu toe is het zo dat het eigenlijk uitgesmeerd wordt over alle rekeningen”, zegt ze over investeringen in het stroomnet. Daarmee verwijst ze naar de netbeheerkosten die deel uitmaken van iedere energierekening. “Van al het energieverbruik in Nederland is nu 20 procent elektriciteit, dat moet een veel groter percentage worden. Dus er moeten miljarden geïnvesteerd om dat net te verzwaren en uit te breiden”

Volgens de voorzitter van Energie-Nederland zijn die kosten onmogelijk op te brengen voor huishoudens die nu al lijden aan energiearmoede, oftewel een laag inkomen in combinatie met een slecht geïsoleerde woning en hoge stookkosten. “Er zijn grote groepen die zelfs de radiatorfolie als eerste begin om te besparen niet kunnen veroorloven. En dan vinden wij het dus gek dat je via de energierekening dus toch dat probeert uit te smeren, terwijl het gewoon infrastructuur is die heel Nederland nodig heeft. Dus ons idee is: doe dat veel meer vanuit algemene middelen. Dan is de inkomenstoets er eigenlijk al overheen geweest.”

De tarieven van netbeheerders stegen dit jaar met ongeveer 7 euro per maand. Volgens toezichthouder Autoriteit Consument & Markt, die bepaalt welke tarieven netbeheerders mogen hanteren, is het extra geld onder andere nodig voor de miljardeninvesteringen in de uitbreiding van de netten van de komende jaren.

Eerder dit jaar pleitte Vereniging Eigen Huis voor de financiering van de investeringen in elektriciteitsnetwerken vanuit algemene middelen. Ook de belangenbehartiger voor woningeigenaren denkt dat dit nodig is om de energierekening betaalbaar te houden.