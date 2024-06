Managers Boeing vrijuit in kwestie rond crashes met 737 MAX

Individuele leidinggevenden of voormalige leidinggevenden van Boeing gaan vermoedelijk vrijuit in de zaak rond twee dodelijke crashes met 737 MAX-toestellen in 2018 en 2019. Dat komt doordat de verjaringstermijn waarschijnlijk is verstreken, hebben medewerkers van het Amerikaanse ministerie van Justitie laten weten aan nabestaanden van slachtoffers.

Bij de twee vluchten, in Indonesië en Ethiopië, kwamen 346 mensen om het leven. Naderhand werden problemen bekend met een systeem dat de invalshoek van Boeing-vliegtuigen van het type 737 MAX bijstuurt. Boeing trof in 2021 een schikking met justitie in de Verenigde Staten van 2,5 miljard dollar omdat de vliegtuigfabrikant informatie over die problemen verborgen had gehouden voor de luchtvaartautoriteit FAA. Daarvan ging 500 miljoen dollar naar een fonds voor nabestaanden van de slachtoffers.

Na een incident in januari waarbij een deurpaneel uit een Boeing 737 MAX vloog, kijken autoriteiten opnieuw kritisch naar veiligheids- en kwaliteitscontroles bij de Amerikaanse vliegtuigfabrikant. Inspecties wezen uit dat vier bouten loszaten bij het onderdeel dat kort na het opstijgen van een Alaska Airlines-toestel losschoot.

Door deze gebeurtenis, waarbij geen gewonden vielen, verdenkt het Amerikaanse ministerie van Justitie Boeing ervan afspraken uit de eerdere schikking te hebben geschonden. Dat zou de weg vrij maken voor strafrechtelijke vervolging van Boeing of een verlenging van de verplichtingen uit de schikking. Boeing stelt zich aan alle voorwaarden uit de schikking te hebben gehouden.