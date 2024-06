Oliekartel OPEC+ verlengt productiebeperkingen tot eind 2025

Oliekartel OPEC+ verlengt zijn productiebeperkingen tot aan het einde van 2025. Dat zijn de olieproducerende landen overeengekomen op hun vergadering van zondag. Door dagelijks minder olie op te pompen dan mogelijk, hopen de landen de prijzen voor de brandstof hoog te houden.

De twaalf landen van de OPEC en samenwerkende olielanden als Rusland en Kazachstan spraken eerder af hun olieproductie met bijna 5,9 miljoen vaten per dag te verminderen. Het ging om een verlaging van bijna 3,7 miljoen vaten per dag die alle leden van het kartel hadden afgesproken, waar nog eens 2,2 miljoen vaten per dag bovenop kwamen aan vrijwillige beperkingen door sommige landen.