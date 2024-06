OPEC+ dicht bij deal over langere beperking olieproductie

De landen van oliekartel OPEC+ sluiten zondag waarschijnlijk een deal over de verlenging van productiebeperkingen waarmee ze de prijzen voor aardolie willen stutten. Leden van het verbond zouden daarbij bereid zijn bepaalde beperkingen door te laten lopen tot in 2025, meldden ingewijden aan persbureaus Bloomberg en Reuters. Door minder olie op te pompen voorkomen de landen dat de brandstof te snel in prijs daalt, wat ook te merken is bij de benzinepomp.

De twaalf leden van de OPEC, die officieus onder leiding staat van Saudi-Arabië, vergaderen samen met grote olielanden als Rusland en Kazachstan over productiequota. Ze hebben afspraken staan om bijna 3,7 miljoen vaten olie per dag minder te produceren in vergelijking met de zomer van 2022. Daar kwamen eind vorig jaar nog vrijwillige beperkingen van enkele leden bovenop van ruim 2 miljoen vaten per dag.

Volgens Reuters bestaat de kans dat die verminderde productie deels of helemaal doorloopt tot in 2025. Afgevaardigden vertelden Bloomberg dat onderhandelende olielanden de contouren van een deal al hebben staan.

De olieprijzen stegen na het begin van de oorlog tussen Israël en Hamas kort, maar daalden vervolgens weer. Een vat Brentolie, die maatgevend is voor de olieprijzen in Europa, het Midden-Oosten en Afrika, werd in mei zo’n 7 procent goedkoper.