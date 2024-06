Rentebesluit ECB staat centraal in nieuwe beursweek

De beurshandel staat komende week voor een groot deel in het teken van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). Die verlaagt naar alle waarschijnlijkheid de rente voor het eerst sinds de historische reeks renteverhogingen in 2022 begon. De grote vraag is welke stappen de centrale bank voor de eurozone vervolgens zet.

Op de financiële markten zal daarom veel aandacht uitgaan naar de persconferentie waarin ECB-president Christine Lagarde het rentebesluit toelicht. Waar de consensus is dat komende week de leenkosten omlaag gaan met een kwart procentpunt, is er minder duidelijkheid over de snelheid waarmee de ECB met verdere renteverlagingen komt.

Daarbij speelt mee dat de cao-lonen in de eurozone tegen de verwachting in harder waren gestegen in de eerste maanden van dit jaar. Vorige week kwam daar het nieuws bovenop dat de inflatie in de eurolanden licht was opgelopen, hoewel dit grotendeels was verwacht.

Tegelijkertijd loopt de eurozone voor op de Verenigde Staten bij het laten vieren van de teugels. Dat kan effect hebben op de valutamarkten, waar de euro mogelijk terrein verlies ten opzichte van de dollar. De Italiaanse centralebankgouverneur Fabio Panetta erkende afgelopen week dat een dalende euro de prijzen in de eurozone omhoog kan stuwen, maar al te grote zorgen had hij niet.

In de Verenigde Staten lijkt de Federal Reserve minder haast te hebben met het verlagen van de rente. In die context kan het banenrapport van de Amerikaanse overheid nog van betekenis zijn. Bij tekenen van een afzwakkende arbeidsmarkt en economie in de VS zou de Amerikaanse koepel van centrale banken mogelijk eerder geneigd zijn het belangrijkste rentetarief te verlagen.

Beleggers krijgen ook de nieuwe afspraken van de OPEC+ te verwerken. Het verbond van olieproducerende landen maakte zondagmiddag bekend een deel van de productiebeperkingen voor olie, bedoeld om de prijzen te stutten, te verlengen tot eind 2025.

Op het Damrak was vorige week sprake van een kleine mineurstemming. De AEX leed over de hele week gezien een verlies van ruim 1 procent. De S&P 500 in New York eindigde vrijdag een fractie lager dan aan het begin van de week.