Aandacht voor olieprijs op beurs aan begin belangrijke ECB-week

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht maandag onder meer uit naar de olieprijzen. Het verbond van olielanden OPEC+ heeft zijn productiebeperkingen verlengd tot aan het einde van 2025. Door dagelijks minder olie op te pompen dan mogelijk, hopen de landen de prijzen voor de brandstof hoog te houden.

De olieprijzen gingen in mei omlaag door de aanhoudende zorgen over de vraag naar olie uit China, de grootste olie-importeur ter wereld. Maandag lieten de olieprijzen weinig beweging zien. Amerikaanse olie werd 0,2 procent goedkoper op 76,80 dollar per vat. Brentolie daalde 0,3 procent in prijs tot 80,66 dollar per vat. De euro was 1,0851 dollar waard, tegen 1,0852 dollar op vrijdag.

De beursweek staat verder in het teken van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). Algemeen wordt verwacht dat de ECB het rentetarief in de eurozone donderdag gaat verlagen, ondanks dat de inflatie in het eurogebied weer wat is opgelopen. Beleggers zullen dan ook met name letten op wat ECB-president Christine Lagarde zal zeggen over de toekomstige rentestappen.

In de Verenigde Staten lijkt de Federal Reserve minder haast te hebben met het verlagen van de rente. De hoop op een renteverlaging in de VS later dit jaar nam wel wat toe, na het meevallende Amerikaanse inflatiecijfer dat vrijdag bekend werd gemaakt. Aan het einde van de week komt nog het Amerikaanse banenrapport naar buiten. Dat rapport speelt ook een grote rol in het rentebeleid. Bij tekenen van een afzwakkende arbeidsmarkt zou de Fed mogelijk eerder geneigd zijn de leenkosten te verlagen.

De AEX-index op het Damrak koerst af op een positief begin van de belangrijke ECB-week. De Aziatische beurzen gingen eveneens overwegend vooruit. De Nikkei in Tokio steeg 1,1 procent en de Hang Seng-index in Hongkong klom 2,3 procent.

De beurs in Shanghai bleef achter met een min van 0,5 procent, ondanks een sterker dan verwachte groei van de Chinese industrie. Volgens gegevens van marktonderzoeker Caixin liet de industrie in mei de sterkste groei zien in bijna twee jaar.

Op het Damrak houdt dsm-firmenich een beleggersdag. Het voedings- en gezondheidsbedrijf liet daarbij weten de komende jaren sneller te willen groeien door zich te richten op activiteiten met hoge marges. Enkele activiteiten die samen meer dan 600 miljoen euro aan jaarlijkse omzet genereren zullen minder prioriteit krijgen. Het bedrijf liet in februari al weten zijn tak voor ingrediënten en vitamines voor diervoeding af te stoten.