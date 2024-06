AEX-index stevig hoger door hoop op renteverlaging ECB

De AEX-index op het Damrak is maandag met een stevige winst begonnen aan de nieuwe beursmaand juni. De aandelenhandel staat deze week vooral in het teken van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). Algemeen wordt verwacht dat de ECB het rentetarief in de eurozone donderdag gaat verlagen, ondanks dat de inflatie in het eurogebied weer wat is opgelopen.

Het zou de eerste verlaging zijn sinds de centrale bank vanaf midden 2022 begon met het verhogen van de rente tot het huidige recordniveau van 4 procent. Door de hoger dan verwachte inflatie in mei is het wel onzekerder geworden of de ECB de rente bij de volgende vergadering juli verder zal verlagen. Beleggers zijn dan ook benieuwd wat ECB-president Christine Lagarde gaat zeggen over eventuele toekomstige rentestappen.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,8 procent hoger op 910,35 punten. De hoofdindex won in mei 2,8 procent. De MidKap klom 0,5 procent tot 927,19 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,6 procent.

De chipbedrijven ASML en ASMI behoorden tot de sterkste stijgers in de AEX, met winsten tot 1,6 procent. Het Amerikaanse Nvidia, de belangrijke verkoper van chips voor kunstmatige intelligentie (AI), presenteerde opnieuw een nieuwe AI-chip. De introductie volgt drie maanden na de lancering van het vorige model.

Dsm-firmenich sloot de rij met een min van ruim 3 procent. Het voedings- en gezondheidsbedrijf liet voorafgaand aan zijn beleggersdag weten de komende jaren sneller te willen groeien door zich te richten op activiteiten met hoge marges. Enkele activiteiten die samen meer dan 600 miljoen euro aan jaarlijkse omzet genereren zullen minder prioriteit krijgen. Het bedrijf liet in februari al weten zijn tak voor ingrediënten en vitamines voor diervoeding af te stoten. Volgens analisten van investeringsbank Jefferies kwamen de financiële doelen die het bedrijf gaf voor de komende jaren overeen met de eerder gestelde doelen.

Op de oliemarkt ging de aandacht uit naar het besluit van oliekartel OPEC. Het verbond van olielanden OPEC+ verlengde zondag zijn productiebeperkingen tot aan het einde van 2025. Door dagelijks minder olie op te pompen dan mogelijk, hopen de landen de prijzen voor de brandstof hoog te houden. Amerikaanse olie werd 0,1 procent duurder op 77,05 dollar per vat. Brentolie klom ook 0,1 procent in prijs, tot 80,92 dollar per vat. De euro was 1,0846 dollar waard, tegen 1,0852 dollar op vrijdag.