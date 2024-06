Bronnen: webwinkel Shein wil deze week beursdebuut maken in Londen

De van oorsprong Chinese webwinkel Shein maakt mogelijk deze week al zijn opwachting op de beurs in Londen. Dat meldt Sky News op basis van anonieme bronnen. Volgens de Britse nieuwszender wil Shein in de komende dagen een prospectus indienen bij de Britse beurstoezichthouder FCA.

Shein wordt gewaardeerd op 50 miljard dollar. Daarmee zou de beursgang een van de grootste ooit zijn in het Verenigd Koninkrijk.

Shein werd in 2008 opgericht in China en is gevestigd in Singapore. Het bedrijf verkoopt zijn ‘fast fashion’ tegen spotprijzen inmiddels in veel landen, waaronder Nederland, en is een van de grootste kledingverkopers ter wereld. Shein verkoopt zijn producten uitsluitend online en richt zich via socialmedia op jonge klanten. In 2022 boekte de onderneming een omzet van 23 miljard dollar en een nettowinst van 800 miljoen dollar.

Persbureau Bloomberg meldde in februari al dat Shein een beursgang in Londen overwoog. De webwinkel wilde eerder naar Wall Street, maar verwachtte moeilijkheden met de goedkeuring daarvoor door de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC. Zo hadden Amerikaanse politici flinke kritiek geuit op Shein, onder meer om slechte arbeidsomstandigheden in fabrieken waar het bedrijf mee samenwerkt.