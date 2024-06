Douane verwerkte in 2023 flink meer aangiften, ruim een miljard

De Nederlandse douane heeft vorig jaar voor het eerst meer dan een miljard aangiften verwerkt. Dat staat in de jaarrapportage van de dienst. Het aantal verwerkte aangiften stijgt al jaren, vooral omdat mensen in toenemende mate bij webshops buiten de Europese Unie bestellingen doen. Demissionair staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen en Douane) pleit voor beter passende Europese regelgeving.

In 2023 lag het aantal verwerkte aangiften 200 miljoen hoger dan in het voorgaande jaar, in vijf jaar tijd is de hoeveelheid verviervoudigd. De flinke stijging is niet geheel zonder risico’s, volgens De Vries. “We moeten ervoor zorgen dat iedere Nederlander die online bestelt, er van uit kan gaan dat het speelgoed voor hun kinderen gifvrij is, dat elektrische producten niet brandgevaarlijk zijn en natuurlijk dat producten niet gewoon verboden zijn.”

Voorheen importeerden verkopers containers vol met goederen, die vervolgens in Nederland werden verkocht. De importeur deed daar dan één keer aangifte van. Tegenwoordig bestellen Nederlanders zelf producten in het buitenland, met duizenden zogeheten e-commerce-aangiften tot gevolg. De douane moet die vervolgens stuk voor stuk verwerken.

De Europese Commissie heeft al voorgesteld om de Europese douaneregels te hervormen. EU-lidstaten voeren daar nu gesprekken over, maar voor Nederland is het voorstel onvoldoende. “De stijgende aantallen vormen een steeds grotere uitdaging voor de douane”, stelt De Vries. “We moeten veel steviger inzetten op de verantwoordelijkheid van importeurs, en het behapbaar maken van de groei van het aantal e-commerce-aangiften voor de douane. Daarom spelen we als Nederland een actieve rol in de EU om te komen tot betere regels.”