Duitse FTI, derde touroperator van Europa, dreigt om te vallen

Het op twee na grootste reisconcern van Europa, het Duitse FTI, dreigt om te vallen. Moederbedrijf FTI Touristik is maandag bij de rechtbank in München een faillissementsprocedure gestart. Het concern zegt zich in te zetten voor klanten die nog op reis zijn, zodat deze reizen “volgens plan kunnen worden afgerond”. Reizen na 4 juni zullen volgens FTI slechts gedeeltelijk of helemaal niet meer worden uitgevoerd.

FTI heeft wereldwijd ongeveer 11.000 medewerkers in dienst. Alleen TUI en DER Touristik zijn in omvang groter dan FTI. Uit de informatie die bij de rechtbank is aangeleverd komt naar voren dat in eerste instantie alleen het moederbedrijf wordt getroffen door de faillissementsaanvraag. Later zullen echter ook aanvragen worden ingediend voor andere bedrijven die vallen onder FTI Touristik.

Verder volgt uit de informatie dat de boekingscijfers de laatste tijd ver achter zijn gebleven bij de verwachtingen. Ook drongen veel leveranciers aan op vooruitbetalingen. Volgens de Duitse zakenkrant Handelsblatt zou FTI op korte termijn een tekort van meer dan 10 miljoen euro hebben gehad. Onderhandelingen met de federale overheid dit weekend over steun hebben niets opgeleverd.