Gasprijs stijgt flink door Noorse storingen

De Europese gasprijs is maandag flink gestegen na onverwachte storingen in de aanvoer van gas uit Noorwegen. Volgens de Noorse netbeheerder Gassco kan er geen gas worden geleverd uit de grote productiefaciliteit Nyhamna.

Tegelijkertijd is de aanvoer van gas naar de Britse Easington terminal gedaald tot nul. Gassco liet weten dat Nyhamna en Easington in ieder geval tot woensdag niet beschikbaar zijn. Een oorzaak van de storingen werd niet gegeven.

“De onverwachte storingen in Noorwegen onderstrepen opnieuw het risico van de afhankelijkheid van Europa van de import van gas”, zegt Ole Hansen, hoofd van de afdeling grondstoffenstrategie bij Saxo Bank. Noorwegen is de grootste leverancier van aardgas aan Europa geworden sinds het wegvallen van Russisch gas door de invasie van Oekraïne.

Volgens Hansen is de import van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) naar Europa de afgelopen weken afgenomen, terwijl de vraag naar lng vanuit Azië juist is toegenomen. Dat komt door de hittegolf in de regio waardoor het brandstofverbruik voor koeling sterk is gestegen. De concurrentie om gas tussen Europa en Azië drijft de prijzen volgens hem ook op.

Op de toonaangevende gasbeurs in Amsterdam steeg de prijs maandagochtend met ruim 8 procent tot 37,10 euro per megawattuur. De gasprijs laat al drie maanden op rij een stijging zien. In mei werd de brandstof 18 procent duurder.