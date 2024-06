IATA verwacht 5 miljard vliegtuigpassagiers dit jaar, een record

Bijna 5 miljard mensen zullen dit jaar met het vliegtuig reizen en dat is meer dan ooit. Dat voorspelt de internationale brancheorganisatie voor luchtvaartmaatschappijen IATA. Daarmee lijkt de luchtvaartsector definitief hersteld van de coronapandemie, die de industrie een paar jaar geleden nog lamlegde. “De behoefte om te vliegen is nog nooit zo sterk geweest”, merkt IATA-directeur Willie Walsh.

Voor luchtvaartmaatschappijen is dat belangrijk, want zo kunnen zij volgens Walsh hun winstgevendheid vergroten. “Winstgevendheid maakt investeringen mogelijk in producten die voldoen aan de behoeften van onze klanten en in de duurzaamheidsoplossingen die we nodig hebben om tegen 2050 op netto nul koolstofuitstoot uit te komen.”

En die winst zal voor dit jaar flink hoger uitvallen dan IATA eerder verwachtte. Zo ging de brancheorganisatie in december nog uit van bijna 26 miljard dollar nettowinst, nu verwacht IATA een positief resultaat van ruim 30 miljard dollar. Dat zou een verbetering zijn ten opzichte van 2023, toen onder de streep ruim 27 miljard dollar overbleef.