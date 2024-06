Inflatie in Turkije stijgt door tot ruim 75 procent

De kosten voor levensonderhoud in Turkije zijn in mei verder gestegen. De consumentenprijzen in het land stegen vorige maand met 75,5 procent. De inflatie in Turkije, die tot de hoogste in de wereld behoort, bedroeg in april nog 69,8 procent. Volgens de Turkse minister van Financiën Mehmet Simsek is “het ergste achter de rug”, schreef hij op socialemediaplatform X.

Hij verwacht dat de inflatie vanaf juni zal afnemen en tegen het einde van het derde kwartaal onder de 50 procent zal komen. Beleidsmakers gaan ervan uit dat het prijsniveau tegen het einde van het jaar uitkomt op 38 procent. Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zou Turkije daarmee op de zesde plaats van de wereld staan.

S&P Global schroefde de kredietwaardigheid van Turkije begin mei nog op. De kredietbeoordelaar is iets positiever geworden over de financiële gezondheid van het land, vooral omdat de Turkse regering weer iets orthodoxer omgaat met het economische beleid. Ook Fitch en Moody’s waren eerder al positiever over de economie in Turkije.

De afgelopen jaren baarden Turkse beleidskeuzes nog opzien. President Recep Tayyip Erdogan zag lang niets in de standaard economische praktijk van het verhogen van de rente om de torenhoge inflatie terug te dringen en ontsloeg meerdere centralebankpresidenten die daar anders over dachten. Na zijn verkiezingswinst vorig jaar beloofde Erdogan echter een gangbaarder economisch beleid te gaan voeren.