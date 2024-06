La Place gaat verder als zelfstandige organisatie, meldt Jumbo

La Place gaat verder als een zelfstandige organisatie, meldt eigenaar Jumbo van de restaurantketen. De supermarktketen wil La Place onderbrengen in een gezamenlijke onderneming. Jumbo en cateraar Vermaat Groep moeten daarvan de aandeelhouders worden.

De medewerkers van de La Place-restaurants in de supermarkten en het hoofdkantoor in Veghel gaan volgens Jumbo voor het nieuwe bedrijf werken. Jumbo meldt daarbij niet of er banen verdwijnen. Het hoofdkantoor gaat verhuizen naar een eigen kantoor centraal in het land.

La Place heeft volgens de supermarktketen ruim zeventig restaurants in binnen- en buitenland.