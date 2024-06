Microsoft wil miljarden steken in AI en clouddiensten in Zweden

Microsoft wil miljarden investeren in het uitbreiden van zijn clouddiensten en kunstmatige intelligentie (AI) in Zweden, meldt het techbedrijf. Het bedrijf wil hierin in twee jaar tijd 33,7 miljard Zweedse kronen steken, zo’n 3 miljard euro. Het is de grootste investering van Microsoft in Zweden.

Het bedrijf stopt het geld onder meer in geavanceerde technologie├źn om computerberekeningen in drie datacentra te versnellen. Microsoft belooft verder 250.000 mensen te helpen om hun vaardigheden op het gebied van AI te ontwikkelen.

Microsoft en andere grote techbedrijven hebben afgelopen tijd miljardeninvesteringen aangekondigd in clouddiensten en AI. Zo zei het bedrijf een paar weken geleden meer dan 4 miljard euro te steken in Frankrijk, waaronder in een nieuw datacenter. Ook in andere Scandinavische landen als Denemarken, Finland en Noorwegen heeft Microsoft investeringen aangekondigd.