Omzet zakelijke dienstverlening omhoog in eerste kwartaal

De omzet in de zakelijke dienstverlening is in het eerste kwartaal met 5,9 procent toegenomen in vergelijking met een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens het CBS gaat die omzet nu al drie jaar op rij omhoog, maar neemt de groei de laatste vier kwartalen wel af.

In de beveiligingsbranche was opnieuw sprake van de sterkste omzetstijging, met 18,2 procent. In het voorgaande kwartaal was dat nog meer dan 17 procent. Ook in de reisbranche nam de omzet flink toe, met 15,3 procent op jaarbasis, geholpen door het sterke herstel van het toerisme van de coronapandemie.

Andere sectoren die vallen onder zakelijke dienstverlening zijn bijvoorbeeld IT-dienstverleners, schoonmaakbedrijven, de uitzendbranche, architectenbureaus en rechtskundige dienstverlening zoals advocaten- en notariskantoren.