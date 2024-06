Omzetgroei horeca zet door in eerste kwartaal

De horeca heeft in het eerste kwartaal van 2024 8,1 procent meer omgezet dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De omzet van de sector laat daarmee al twaalf kwartalen op rij een groei zien. Het laatste kwartaal waarin de omzet van de horeca kromp, was het eerste kwartaal van 2021 toen er nog coronamaatregelen golden.

Eet- en drinkgelegenheden zagen de omzet met 8 procent stijgen. Restaurants realiseerden met 9,4 procent de grootste omzetstijging van de horecabranches. Kantines en catering en de cafés hebben respectievelijk 7,2 procent en 7 procent meer omgezet. Fastfoodrestaurants kenden met 6,7 procent de kleinste omzetstijging.

De omzet van logiesverstrekkers, waaronder hotels en vakantieparken, was in het eerste kwartaal 8,3 procent hoger dan in dezelfde periode van 2023. Hotels hebben 7,9 procent meer omgezet. De omzet van overige logiesverstrekkers, waaronder vakantieparken, groeide met 9,2 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Het CBS meldde daarnaast dat het vertrouwen van horecaondernemers aan het begin van het tweede kwartaal is gestegen naar min 4,6. Een kwartaal eerder was dit nog min 13,5. Horecaondernemers waren minder negatief over het economisch klimaat in de afgelopen drie maanden en aanzienlijk minder negatief over het economisch klimaat in de komende drie maanden. In de meeste Nederlandse bedrijfstakken is het ondernemersvertrouwen aan het begin van het tweede kwartaal gestegen, maar bleef het wel negatief.