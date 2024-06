Paramount omhoog op verdeeld Wall Street

De Amerikaanse beurzen zijn maandag verdeeld gesloten, na zwakke cijfers over de bedrijvigheid van de industrie in de Verenigde Staten. Dit voedde de vrees voor een verslechterende economie bij beleggers, waardoor aandelenkoersen onder druk kwamen te staan. Hollywoodstudio Paramount ging echter 7,5 procent omhoog. Dat gebeurde na berichten dat Skydance Media een verbeterd bod heeft uitgebracht voor een fusie met het bedrijf. Vorige maand kwam nog naar buiten dat onderhandelingen tussen de twee waren geklapt.

De toonaangevende Dow-Jonesindex eindigde 0,3 procent lager op 38.571,03 punten, terwijl de bredere S&P 500-index 0,1 procent won op 5283,40 punten. Ook de Nasdaq ging omhoog, met 0,6 procent tot 16.828,67 punten. De techgraadmeter boekte in mei met bijna 7 procent de grootste maandwinst sinds november 2023.

Computerspellenverkoper GameStop schoot 21 procent omhoog. De koerssprong volgde op een nieuw bericht op Reddit van financieel analist Keith Gill. Gill, beter bekend als ‘Roaring Kitty’, onthulde daarin een positie van 116 miljoen dollar in GameStop te hebben. Gill was in 2021 een belangrijke aanjager van de zogeheten Reddit-rally, waarbij particuliere beleggers op dat berichtennetwerk elkaar aanmoedigden massaal in GameStop en andere kleine bedrijven te stappen om grote beleggingsfondsen die gokten op een koersdaling dwars te zitten.

Midden mei schoot GameStop ook al flink omhoog, nadat Gill voor het eerst sinds 2021 weer van zich had laten horen op socialmediaplatform X. Bioscoopketen AMC Entertainment, die in 2021 ook een hoofdrol speelde in de Reddit-rally, steeg nu ruim 11 procent.

Nvidia werd 4,9 procent meer waard. De belangrijke verkoper van chips voor kunstmatige intelligentie (AI) presenteerde opnieuw een nieuwe AI-chip. De introductie volgt drie maanden na de lancering van het vorige model. Door het optimisme rond AI is Nvidia dit jaar al ruim 120 procent in waarde gestegen.

Advanced Micro Devices (AMD), een concurrent van Nvidia, onthulde tijdens een techconferentie in Taipei ook een nieuwe AI-chip. Volgens topvrouw Lisa Su is AI de topprioriteit van het chipbedrijf. Hier werd minder enthousiast op gereageerd: het aandeel verloor 2 procent.

Dell zakte 5,4 procent. De fabrikant van computers en servers raakte vrijdag nog bijna 18 procent aan beurswaarde kwijt door een tegenvallende winstverwachting voor het huidige kwartaal.