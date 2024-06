Storingen waardoor gasprijs flink steeg is veroorzaakt door barst

De onverwachte storingen waardoor de Europese gasprijs maandag flink is gestegen, zijn veroorzaakt door een barst in een pijplijn. Netbeheerder Gassco uit Noorwegen meldt dat de barst in een pijplijn op het Sleipner Riser-platform zit, in het Noorse deel van de Noordzee.

Volgens Gassco is nog niet bekend hoelang de reparatie duurt. Er zou geen gevaarlijke situatie zijn ontstaan.

Het incident heeft wel grote gevolgen voor de gasleveringen, aldus Gassco. Noorwegen is de grootste leverancier van aardgas aan Europa geworden sinds het wegvallen van Russisch gas door de invasie van Oekraïne. Door de verstoringen kan Gassco geen gas leveren uit de grote productiefaciliteit Nyhamna. Tegelijkertijd daalde de aanvoer van gas naar de Britse Easington-terminal tot nul. Gassco liet eerder maandag weten dat Nyhamna en Easington in ieder geval tot woensdag niet beschikbaar zijn.

Op de toonaangevende gasbeurs in Amsterdam steeg de prijs maandagochtend met ruim 8 procent tot 37,10 euro per megawattuur. De gasprijs stijgt al drie maanden op rij.