Toyota schort leveringen bepaalde automodellen op

Toyota stopt tijdelijk met het leveren van drie automodellen in Japan. De autofabrikant is tot dat besluit gekomen nadat Japanse wet- en regelgeving omtrent de certificering van voertuigen niet is nageleefd. Zo meldt Toyota onjuiste gegevens te hebben gerapporteerd op basis van voetgangers- en inzittendenbeschermingstests. Ook andere fabrikanten als Honda, Mazda en Suzuki zijn door het ministerie van Transport op de vingers getikt.

De onregelmatigheden kwamen aan het licht omdat het ministerie 85 fabrikanten en toeleveranciers had gevraagd om overtredingen te melden. Die oproep volgde op een schandaal bij Toyota-dochterbedrijf Daihatsu. Die meldde in december jarenlang veiligheidstesten te hebben gemanipuleerd, minstens sinds 1989. Als gevolg daarvan werd de productie stilgelegd en moest ook Toyota zijn productiedoelen verlagen.

“Het is buitengewoon betreurenswaardig dat er nog meer onrechtmatige handelingen aan het licht zijn gekomen”, meldt het Japanse ministerie in een verklaring op maandag. Deze “ondermijnen het vertrouwen van gebruikers en tasten het fundament van het certificeringssysteem voor voertuigen aan”. Het ministerie stelt verder dat er inspecties volgen in de fabrieken van de fabrikanten.

Bestuursvoorzitter Akio Toyoda van Toyota heeft zijn excuses aangeboden tegenover klanten, maar verzekerde hen dat de voertuigen wel degelijk “voldeden aan de wettelijk gestelde normen”. Datzelfde gold voor auto’s van Honda, meldde die fabrikant. Al stelde Honda wel dat er “onjuiste” data zijn gevonden in tests met betrekking tot geluid en het motorvermogen van voertuigen die in het verleden zijn verkocht.