VS leggen onder meer KLM boete op om te trage coronacompensatie

Het Amerikaanse ministerie van Transport legt drie luchtvaartmaatschappijen, waaronder KLM, boetes op van in totaal 2,5 miljoen dollar. De vliegmaatschappijen zouden er extreem lang over doen om passagiers te compenseren voor vluchten die door de coronapandemie waren uitgevallen of veel vertraging opliepen.

KLM krijgt een boete van 1,1 miljoen dollar. Ook het Duitse Lufthansa en South African Airways krijgen een geldstraf. Lufthansa moet ook 1,1 miljoen dollar betalen en South African Airways 300.000 dollar.

In totaal hebben de passagiers van de drie luchtvaartmaatschappijen recht op ruim 900 miljoen dollar, meldt het ministerie. KLM-passagiers moeten bij elkaar 113,3 miljoen dollar terugkrijgen. Bij Lufthansa komt het bedrag uit op 775 miljoen en bij South African Airways op 15,2 miljoen.

Een woordvoerster van KLM zegt later met een reactie te komen.