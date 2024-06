Aandacht voor Alfen op afwachtend Damrak na adviesverlaging

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht dinsdag onder meer uit naar Alfen. De laadpalenmaker werd door de Duitse investeringsbank Berenberg van de kooplijst gehaald. Ook het koersdoel werd flink verlaagd. Volgens de analisten blijven de omzetvooruitzichten van het bedrijf onzeker, na de trage start in de eerste drie maanden van het jaar. Berenberg schroefde ook het koersdoel voor Aalberts terug. Het koopadvies voor het aandeel van de industrieel toeleverancier bleef wel ongewijzigd.

Beleggers wachten echter vooral op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB), dat donderdag op het programma staat. Algemeen wordt verwacht dat de centrale bank het rentetarief in de eurozone gaat verlagen met een kwart procentpunt. Het zal de eerste verlaging zijn sinds de ECB vanaf juli 2022 in een recordtempo de rente begon te verhogen tot het huidige recordniveau van 4 procent, om de inflatie aan te pakken.

Of de eerste rentestap een aanzet zal zijn voor verdere renteverlagingen in de komende maanden is echter onzeker. Dat komt mede doordat de inflatie in het eurogebied in mei weer is opgelopen. Op de financiële markten zal dan ook scherp worden gelet op hints van ECB-president Christine Lagarde over toekomstige rentestappen.

De AEX-index op het Damrak koerst af op een licht lager begin van de nieuwe handelsdag. Maandag begon de hoofdindex nog voortvarend aan de nieuwe beursmaand, maar eindigde uiteindelijk slechts 0,2 procent hoger. Ook de andere Europese beurzen lijken met kleine minnen te openen, na de weinig inspirerende handelssessie op Wall Street.

De Aziatische aandelenmarkten gingen overwegend licht omlaag. De stemming werd gedrukt door zwakke cijfers over de bedrijvigheid van de industrie in de Verenigde Staten. Dit voedde de vrees voor een verslechterende situatie in de grootste economie ter wereld. De Nikkei in Tokio verloor 0,2 procent en de beurs in Shanghai daalde ook 0,2 procent. De Hang Seng-index in Hongkong klom 0,4 procent.

Op het Damrak staat NX Filtration in de belangstelling. Het waterzuiveringsbedrijf uit Enschede werkt samen met het Tsjechische Bucher Denwel aan een oplossing voor het filteren van bier. Financiële details van de samenwerking werden niet gegeven.

De euro was 1,0903 dollar waard, tegen 1,0886 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,1 procent goedkoper op 73,40 dollar. Brentolie kostte 0,9 procent minder op 77,62 dollar per vat.